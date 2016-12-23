網球》溫網雙后柯娃出院過耶誕 刀傷痊癒恐得耗半年
2016/12/23 14:25
柯薇妥娃。（資料照，歐新社）
〔記者梁偉銘／綜合報導〕兩屆溫布頓網球錦標賽女單冠軍的柯薇妥娃（Petra Kvitova）今日出院，返家與親人團聚共度西方世界最重視的聖誕佳節，日前在住所遭搶劫歹徒割傷左手與身體的她，預計得在床上躺2週，之後才能展開復健調整，估計至少休兵6個月才能重返球場。
日前一名男子假冒水電工進入柯薇妥娃公寓，偷竊不成直接行搶，雙方發生激烈扭打，26歲的柯薇妥娃手掌因此受傷，歹徒也趁亂逃逸，迄今仍未被逮捕。即將在布拉格召開記者會的柯薇妥娃，日前才在網路上留言回應：「飽受驚嚇，很幸運的是，我大難不死依然活著。」而她持拍的左手進行4小時小時後，主治醫生樂觀表示，肌腱及神經修補重建成功，但想上場出賽還得花半年時間復健。
柯薇妥娃職業生涯贏得19座巡迴賽女單冠軍，包括2011、14年雙料草地大滿貫金盃，世界女單排名最高第2、現居11席，若順利重出江湖，或許趕得上今夏她最拿手的溫網賽事。
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