NBA》保羅第3節受傷退場 快艇主場仍力克馬刺

〔體育中心／綜合報導〕快艇今天在主場迎戰強敵馬刺，靠著明星控衛保羅（Chris Paul）上半場拿下13分、5籃板、5助攻，帶領球隊領先達兩位數。雖然馬刺雷納德（Kawhi Leonard）發揮更出色，半場拿下17分，但隊友表現平平，末節沒能把握機會追分。終場快艇以106：101擊敗馬刺。

保羅在第3節左腿拉傷離場，但他也在這節以生涯第1860次抄截正式超越賈奈特（Kevin Garnett）的1859次，成為史上抄截排行榜第16名。

這場比賽，馬刺受限於快艇中鋒喬丹（DeAndre Jordan）強悍的防守，進攻相當不順暢，而快艇則靠著保羅的切入與瑞迪克（J.J. Redick）的外線，持續挑戰馬刺的防守。快艇在打完半場時就以57：45領先12分。

下半場比賽，雖然雷納德率領馬刺展開反攻，但馬刺的三分球19投僅6中，命中率不佳。快艇在第3節保羅傷退後，派上費爾頓（Raymond Felton）控球，費爾頓全場繳出13分、4助攻的好表現，末節3次上籃得手，重挫馬刺士氣，也幫助快艇牢牢掌握領先。

馬刺雷納德攻下27分、9籃板、5助攻，但也發生4次失誤，P.加索（Pau Gasol）得到19分、8籃板、2火鍋，艾德瑞吉（LaMarcus Aldridge）得到10分、4籃板、格林（Danny Green）得到10分、5籃板；保羅得到19分、7籃板、6助攻、2抄截，瑞迪克得到11分，喬丹（DeAndre Jordan）得到11分、9籃板、2火鍋。

保羅（中）帶領快艇在第3節拉開比數。（法新社）

費爾頓（右）幫助快艇拿下勝利。（美聯社）