中職》隊史首位美籍總教練 中信兄弟展現突破的決心
2016/12/23 14:55
中信兄弟領隊楊培宏。（資料照，記者張嘉明攝）
〔記者徐正揚／台北報導〕中信兄弟宣佈由史耐德（Cory Snyder）擔任總教練，最大的意義在於，他是隊史含兄弟象第1位美籍總教練，領隊楊培宏認為，這個人事展現球團尋求突破的決心。
楊培宏指出，過去10年世界棒球轉向美式球風，連日職、韓職都不例外，明年是中信接手球隊的第4年，球團想要有大突破、大改變，希望可以跟上時代，讓球隊愈來愈強。
楊培宏表示，球隊預計再增加1至2位外籍教練，人選來自球團自聘、史耐德推薦都有可能，並視需要增設數名外籍客座教練，為球隊提供短期指導。
兄弟象曾經出現4位外籍總教練，因為強調日式球風，森下正夫（1992）、山根俊英（1993-95）、中山俊丈（1999）、中込伸（2009）清一色是日籍；中信接手後首次延攬外籍教練，路線就改走美式。
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