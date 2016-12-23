羽球》好康報你知 世界球后戴資穎陪你過耶誕

2016/12/23 15:19

世界球后戴資穎。（BadmintonPhoto提供）

〔記者卓佳萍／台北報導〕羽壇世界球后戴資穎週三凱旋歸國，帶回年終賽冠軍盃與球迷共享，如今贊助商聽到球迷聲音，加碼回饋，邀請戴資穎明天與球迷歡度耶誕前夕！

勝利體育明天上午10點30分在高雄市政府體育處一樓中庭舉辦世界球后戴資穎簽名見面會，由於時間關係，預估與250名球迷簽名與合影，穿著VICTOR上衣的球友可獲得限量特製耶誕小禮。

球迷朋友有一點要特別注意，戴資穎現場無法幫球迷私人物品簽名，但是VICTOR將免費贈送球后海報供簽名使用，其它物品恕不提供簽名服務。

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