NBA》林書豪談柯瑞 「跟他交手很有趣」
2016/12/23 16:19
林書豪談前東家勇士。（USA Today Sports）
〔記者陳人齊／綜合報導〕林書豪今天在主場迎戰前東家勇士，與連2屆年度MVP柯瑞（Steph Curry）上演對決，賽前林書豪談到柯瑞，憶起生涯初期2人當隊友的時光。
林書豪表示，「能在場上看這麼有天賦的人打球，並與他對抗是相當難得的機會，雖然我有一陣子沒打先發，但今天是很不錯的試金石，況且我跟他認識好一陣子，跟朋友、前隊友交手總是很有趣。」
勇士雖然是林書豪生涯的起點，但在聯盟打滾多年後，林書豪對前東家已沒有太多感情，「就現在來說已無特別感覺，畢竟在那打球已是很久以前的事了，一開始對決確實會有一點感觸，特別是在勇士主場我的朋友與家人進場時，我在那遭釋出經歷人生重大轉折，但2年後我回來了，老實說現在真的沒什麼感覺。」林書豪說。
林書豪今天對決勇士拿下10分、11助攻、8籃板、2抄截、2火鍋的準大三元成績，柯瑞則攻下15分、7助攻、2籃板、5抄截。
林書豪與柯瑞對決。（USA Today Sports）
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