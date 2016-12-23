NBA》談昔日隊友華頓 俠客：他是我唯一沒整過的人

華頓與歐尼爾曾共同效力於湖人隊。（取自網路）

〔體育中心／綜合報導〕熱火今在主場對戰湖人賽前舉行「俠客」歐尼爾（Shaquille O'neal）32號球衣退休式，不少歐尼爾昔日隊友也都到場見證，其中也包括湖人總教練華頓（Luke Walton）而歐尼爾談起昔日隊友則笑著說，「他是我唯一沒整過的人。」

2人曾在2003-04年球季共同效力湖人隊，當年華頓還只是一名NBA菜鳥，而歐尼爾早已成為聯盟頂尖球星，歐尼爾也不吝嗇給予稱讚「他是一位很棒的球員，而且樂於分享球權，那時候，我們常一起討論比賽，更常討論他那瘋狂的老爸。」

回想過去相處時光，個性活潑的歐尼爾也笑著說：「我常常整人，但我從未整過華頓，他是我唯一沒整過的新人，因為他人真的太好了，好到讓我不想欺負他。」

歐尼爾。（美聯社）