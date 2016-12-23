棒球》曼尼復出真有影？妻子：支持他

曼尼。（資料照，記者黃志源攝）

〔記者石毓琪／綜合報導〕今年首度獲選美國棒球名人堂的曼尼（Manny Ramirez）月初傳出將投身日本獨立聯盟高知鬥犬，他的妻子茱莉安娜透露，曼尼非常認真投入訓練，力圖拚明年復出。

不論在大聯盟還是台灣棒壇，曼尼都是球場上的焦點，2014年他與小熊簽下球員兼教練合約，隔年轉任小熊打擊顧問，對棒球還保有熱情的他，11月底透過經紀人向高知鬥犬報價，希望能一搏復出。

關於曼尼復出的消息甚囂塵上，茱莉安娜對此對外透露，雖然曼尼還沒對外宣布正式的決定，但為復出也用盡苦心，「他從未停止打擊練習和健身，我跟他說『去吧！』棒球是他人生中除了家庭以外的摯愛，因為我知道棒球對他有多少意義，我百分百支持他。」

曼尼今年44歲，自2011年禁賽百場處分後便沒在大聯盟出賽過，2013年亦曾來台加入義大犀牛，掀起中職「曼尼旋風」。