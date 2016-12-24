林書豪大戰詹皇 今日賽事預告與轉播

早安，林書豪所屬的籃網昨天輸給勇士後，今天將背靠背對上詹皇領軍的騎士，體力將是一大考驗，《自由體育》將為讀者獻上轉播；馬刺對上拓荒者，總教練帕波維奇（Gregg Popovich）表示，3名大將帕克（Tony Parker）、吉諾比利（Manu Ginobili）、P.加索（Pau Gasol）都將輪休，替補能否打出水準令人關注。

NBA

8：30勇士vs.活塞 （FOX體育）

8：30籃網vs.騎士（緯來體育）、（愛爾達體育）

11：00馬刺vs.拓荒者（緯來體育）

UBA

13：00義守vs.首府（FOX體育2、3台）

14：45輔仁vs.虎科（FOX體育2、3台）

16：30台藝vs.醒吾（FOX體育2、3台）

18：15明道vs.高師（FOX體育2、3台）

SBL

17：00台啤vs.台銀（緯來體育）、（愛爾達育樂）

19：00璞園vs.金酒（緯來體育）、（愛爾達育樂）