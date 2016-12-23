NBA》騎士穩佔東部龍頭 詹皇忘情起舞（影音）

〔體育中心／綜合報導〕「詹皇」詹姆斯（LeBron James）昨日率領騎士擊敗公鹿拿下近期3連勝，騎士目前也以21勝6敗持續佔領東部首位，詹皇龍心大悅，更在前往休息室的路上忘情起舞。

騎士昨以11分差大勝公鹿，拿下近期3連勝，目前戰績21勝6敗，持續強佔東部龍頭寶座，與排名第2的暴龍有1.5場勝差，隨後的塞爾提克與黃蜂勝差更拉開至5場及6場。

個人表現穩定，球隊戰績持續上揚，詹皇龍心大悅，更在前往休息室的路上忘情跳舞，成功引起話題，目前詹姆斯平均上場37.2分鐘可貢獻25.5分7.8籃板及8.8助攻。

詹姆斯。（資料照，美聯社）