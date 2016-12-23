李振昌加盟洛磯 經典賽不打了

李振昌加盟洛磯，經典賽確定辭退。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者徐正揚／綜合報導〕李振昌今天與科羅拉多洛磯達成協議，將簽下一紙附帶有大聯盟春訓邀請的小聯盟合約，明年球季將重回美國職棒，全力爭取上到大聯盟的機會。

對於重新回到美國職棒，李振昌感到非常興奮，他說：「真的沒想到還能再次挑戰大聯盟，我很珍惜這樣的機會」。目前他都跟隨經紀公司安排的個人體能訓練師，持續維持自主訓練，預計將在明年1月出發前往美國。

至於明年的世界棒球經典賽，由於適逢大聯盟春訓，為能專心拚上大聯盟開季名單，李振昌已經做出不參加的決定，個人也向台灣隊總教練郭泰源報告，經紀公司也已正式通知中華棒協。