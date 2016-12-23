NBA》馬刺對戰拓荒者 3名主力輪休缺賽

2016/12/23 18:41

〔體育中心／綜合報導〕今日馬刺以101：106敗給快艇中止5連勝，總教頭帕波維奇（Gregg Popovich）接受採訪時表示，明對戰拓荒者的比賽，P.加索（Pau Gasol）和帕克（Tony Parker）將輪休，加上先前就曾預告吉諾比利（Manu Ginobili）不會出賽，3大將都缺陣。

馬刺此役對上快艇，「可愛」雷納德（Kawhi Leonard）攻下27分、9籃板、5助攻，P.加索也繳出19分、8籃板、2火鍋成績

明（24日）台灣時間11：00，馬刺背靠背對上拓荒者。

P.加索。（USA today）

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