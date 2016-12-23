NBA》殘念缺席退休儀式 魏德：歐肥應得的

魏德和歐尼爾。（取自魏德instagram）

〔記者石毓琪／綜合報導〕熱火今於主場退休「俠客」歐尼爾（Shaquille O'neal）32號球衣，他的前隊友「閃電俠」魏德（Dwyane Wade）雖不再效力熱火，也隔空在社群網站表達對歐尼爾的祝福，並直言自己生涯初期的成功，都要歸功於這位準名人堂球星。

歐尼爾在2004至2008年效力熱火，即使只有短短3個球季之久，仍幫助熱火在2006年拿下首冠，期間也幫了當時還是菜鳥的魏德一把。歐尼爾表示，當年剛到熱火時看了魏德的比賽，就覺得他是相當難得的球員，「真希望魏德能在這裡。」

雖然魏德本季轉戰公牛，沒辦法出席老戰友球衣退休儀式，魏德也在自己的社群網站貼照留言祝福，「十多年前，我們曾談論過奪冠後要拍攝這樣的照片，最後我們做到了。感謝歐尼爾幫助我們夢想成真。偉大的隊友、偉大的領袖，甚至是我同隊時更好的朋友，我生涯初期的成功都要歸因於他，恭喜你的32號球衣將永遠高懸，而這絕對是你應得的！」

歐尼爾。（法新社）