經典賽》大谷想投開幕戰 監督小久保不給

大谷翔平。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕第四屆世界棒球經典賽明年3月開打，「二刀流」大谷翔平投、打解禁更是觀賽焦點，日前他才說想出戰日本對古巴的開幕戰，今天卻被日媒披露小久保監督決定好的人選不是他，而是巨人王牌菅野智之。

大谷翔平優異的投、打實力吸引不少球探注意，不僅在日職例行賽投出最新紀錄165公里速球，11月日本和荷蘭為經典賽提前熱身的交流賽，首次穿著「侍JAPAN」球衣打擊就敲出長打，還轟出驚天一轟以及「天花板二壘安打」一炮而紅，第一次代表日本打經典賽，大谷翔平希望首戰對古巴能擔任先發，但今天日媒報導，日職相關人士指出，由於大聯盟日籍投手田中將大、前田健太可能辭退，又考量到大谷翔平上場打擊，或者以投手身分擔綱後援，小久保監督早就決定首戰由菅野智之主投。

菅野智之本季拿下央聯防禦率王、三振王和投手金手套3項獎項，季後他和西勇輝、中川皓太揪團赴夏威夷自主訓練，別於力投型的大谷較容易受到球的影響，菅野的一縫線速球也獲得小久保監督高評價。

菅野智之。（資料照，記者陳志曲攝）