MLB》教士掀重量補強 有意找回昔賽揚王牌

教士隊有意簽回皮維。（法新社）

〔記者陳人齊／綜合報導〕根據聖地牙哥聯合論壇報指出，教士隊有意簽回昔日賽揚強投皮維（Jake Peavy）鳳還巢，目前正在慎重評估。

今年35歲的皮維，生涯從教士隊起步，2007年他奪下19勝6敗，締造防禦率2.54、223.1局、240K的成績風光拿下賽揚獎，可惜當年皮維無法率隊闖進季後賽，教士至今已連續10年未嚐季後賽滋味。

皮維2009年離開教士後成績開始走下坡，只有2012、13年達2位數勝投，上季他在巨人隊更被拔掉先發位置，出賽31場只有21場先發，留下5勝9敗、防禦率5.54的生涯最慘表現。

皮維2007年在全壘打王邦茲（）引退賽奪下單季第19勝，3次都讓邦茲沒有表現，受到尊敬。（路透）

皮維曾是意氣風發的一代巨投。（美聯社）