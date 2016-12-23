SBL》裕隆隊下三分雨力克璞園 重返聯盟第二

裕隆呂政儒切入籃下。（記者林正堃攝）

〔記者卓佳萍／新北報導〕裕隆隊團隊投進11個三分球，「男模」呂政儒包辦四個，全隊四人得分上雙，終場以78：63輕取璞園，戰績9勝5負重返聯盟第二。

裕隆葛記豪、璞園陳子威身兼大專籃球聯賽大學隊教練，今天都跟SBL母隊告假，裕隆陳世念、胡凱翔擔任先發後場，璞園射手簡浩也缺陣，「新台灣人」戴維斯先發，但因感冒，多半戴口罩坐在板凳。

裕隆呂政儒、周士淵。（記者林正堃攝）

周士淵腳踝扭傷休兵近三週，今天重返戰場，他與隊友呂政儒本季都有機會完成生涯四千分里程碑，呂政儒此役前僅剩29分達陣，首節就飆進四記三分彈，灌進12分，但二、三節熄火，隊友胡凱翔13、周柏臣15分進帳，幫助拉開比數。

璞園僅林金榜11分，其他人得分都在個位數，外線命中率僅20%，僅投進4球，種下輸球主因。

裕隆周柏臣強攻籃下。（記者林正堃攝）