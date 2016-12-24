日職》陽岱鋼的台灣記者會 日媒：福山雅治等級

巨人隊將在28日在台北舉辦陽岱鋼加盟記者會。（資料照，特派記者倪婉君攝）

〔體育中心／綜合報導〕陽岱鋼將於28日在台北舉辦第2場加盟巨人記者會，地點是一流的五星級飯店，日本媒體《報知體育》形容是「福山雅治等級」的記者會。

2014年的日本創作歌手福山雅治，還有今年9月中島美嘉等巨星來台灣開演場會前，皆下榻陽岱鋼要舉辦記者會這間飯店，巨人看見陽岱鋼的超高人氣，預定可容納80人左右的地方來召開台灣場記者會。

事實上，陽岱鋼19日在東京出席的加盟記者會，同樣是具120多年歷史的5星級帝國飯店，這間飯店是東京的傳奇地標，曾接待過皇室成員、國家首領等大人物，看得出來巨人對陽的禮遇。