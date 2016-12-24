NBA》與籃網一戰前傳壞消息 史密斯至少缺陣3個月

史密斯。（取自CBS Sports）

〔記者粘藐云／綜合報導〕騎士球星「神經刀」史密斯（J.R. Smith）日前與公鹿一戰，右手大拇指不慎骨折，但傷勢遠比預期的嚴重，球隊宣布他將缺陣至少12周。

史密斯季前好不容易與騎士談妥合約，原本希望奪冠班底之一的他，能為球隊做出貢獻，不過史密斯在12月初先是因為左膝傷勢缺陣，日前與公鹿一戰又不慎傷到右手大拇指，且狀況比預期的嚴重，手術後至少得休12至14周。

史密斯本季場均8.6分、1.2助攻、2.1籃板，缺陣期間可能由李金斯（DeAndre Liggins）頂替他的先發位置，騎士今天將在主場迎戰籃網。