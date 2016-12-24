NBA Live》林書豪10分6助攻 籃網仍遭騎士痛電

第1節 第2節 第3節 第4節 總分 籃網 15 25 17 42 99 騎士 29 37 32 21 119

第四節

末節，雙方差距甚大，兩隊都換上板凳球員練兵，籃網此節稍稍振作，史柯拉（Luis Scola）汀維迪等人接連得分，縮小差距，但已無力回天，終場籃網以99：119落敗。

第三節

下半場開賽，B.羅培茲率先攻下分數，洛夫再度於外線得手，詹姆斯上籃造成對手犯規再度完成3分打，李金斯（DeAndre Liggins）、T.湯普森也有分數進帳，雖然林書豪挺身拿下2分，但籃網仍無法阻擋對手在禁區肆虐，加上籃網此節進攻頻頻受阻，僅拿下17分，第3節打完騎士以98：57暫時領先。

第二節

次節，籃網後衛汀維迪（Spencer Dinwiddie）以罰球幫助球隊率先得分，不過騎士掌握幾波攻勢，再度將差距拉開，一度領先多達26分。B.羅培茲（Brook Lopez）砍進外線，林書豪2分命中，籃網力圖縮小落後，但騎士頻頻在籃下製造犯規，靠著罰球取得分數進帳，上半場打完，林書豪攻下8分4助攻，籃網仍以40：66暫時落後。

林書豪（右）嘗試封阻詹姆斯（左）。（USA Today Sports）

第一節

開賽雙方尚未找到準星，前1分鐘遲遲無法順利得分，洛夫砍進三分球、T.湯普斯放進2分，騎士取得領先，林書豪隨即還以顏色攻下2分，兩隊回到1分差。

詹姆斯強攻籃下造成籃網球員犯規，並完成3分打，也率隊打出一波9：0攻勢，拉開差距，籃網暫停。

暫停過後，籃網率先攻下2分，隨後厄文飆進外線還以顏色，首節後半籃網仍無法阻擋騎士攻勢，第一節打完籃網以15：29暫時落後。

洛夫此役歸隊（左）。（美聯社）