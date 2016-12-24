MLB》全大聯盟臂力第2好 勇士9.8億綁金手套外野

〔體育中心／綜合報導〕勇士隊今以5年3050萬美元（約9.8億台幣）延長金手套外野手英西亞堤（Ender Inciarte）的合約，綁住包括4個仲裁年、1個自由年，還附帶2022年選擇權。

英西亞堤的合約包括350萬簽約金，明年年薪200萬、2018年400萬、2019年500萬、2020年700萬、2021年800萬，還有2022年900萬選擇權或102萬5000元買斷金。

此外，英西亞堤如果獲得金手套或聯盟冠軍系列賽MVP，將可獲2萬5000元獎金；入選明星賽、世界大賽MVP、東山再起獎或銀棒獎則可獲5萬元獎金。

英西亞堤是勇士去年從響尾蛇交易過來的球員，本季出賽131場，打擊率0.291，3轟29打點，打擊雖然不怎麼樣，但守備是他的強項，本季獲得生涯第一座金手套。根據fangraphs顯示，英西亞堤的臂力評價全大聯盟第二佳，僅次於伊頓（Adam Eaton）。

英西亞堤本季獲得第一座金手套。（美聯社）