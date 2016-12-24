NBA》天兵麥基又一力作 這次連聯盟總裁都認錯？
2016/12/24 09:42
麥基。（資料照，法新社）
〔體育中心／綜合報導〕勇士球員「天兵」麥基（JaVale McGee）又一全新力作，這次不在籃球場，而是社群媒體？
身為NBA球員，麥基理所當然知道席佛（Adam Silver）是NBA總裁，但麥基昨天卻在自己的Instagram放了張與一位光頭男子的合照，並寫下「夥伴們，我們打了場好球，很高興席佛能夠到場支持」，還標記了席佛。
乍看之下似乎沒有問題，不過仔細一看會發現，照片中的光頭男子並非總裁席佛，貼文一出，又引來網友的嘲諷，有人標記「#shaqtinafool（俠客烏龍球）」，也有人提醒他說「這不是席佛」，而這貼文又不免遭媒體拿來大做文章一番。
不過麥基看到報導後提出反擊，他在推特放上截圖，指出美國媒體the score總愛帶風向讓大家覺得他好像很蠢，但這次鬧笑話的是媒體，並表示報導應該要寫說「這次是麥基開玩笑」。
麥基貼文。（取自麥基Instagram）
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