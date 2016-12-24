MLB》耶誕節快樂 爸爸總管6500萬簽兒子
2016/12/24 10:25
艾維拉。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕耶誕節將至，捕手艾維拉（Alex Avila）獲得爸爸一份大禮：1年200萬美元（約6432萬台幣）合約重返老虎隊。
艾維拉的爸爸是現任老虎總管艾爾（Al Avila），他決定簽下兒子擔任主戰捕手麥肯（James McCann）的替補。艾維拉表示，他不認為爸爸有參與談判，主要是他的經紀人萊爾德（Matt Laird）與老虎助理總管魏斯沃夫（John Westhoff）交涉。
「魏斯沃夫這幾天連絡我的經紀人，說對我有興趣，我興奮得睡不著。」艾維拉說，「我相信我爸會在某個時間點關心一下，現在終於完成了，我告訴他我們這個周末可以在我佛州的家聚一聚，我們有耶誕節以外的東西可以慶祝一番。」
艾維拉在2008年被老虎挑中，在2009-15年繳出0.242打擊率、66轟282打點，2011年還曾入選明星賽，去年11月他以1年250萬美元轉戰白襪，僅出賽57場，打擊率0.213。
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