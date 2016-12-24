NBA》林書豪10分6助攻 籃網遭騎士狠虐

林書豪（右）與詹姆斯（左）。（USA Today Sports）

〔記者粘藐云／綜合報導〕籃網今作客克里夫蘭迎戰騎士，禁區遭對手肆虐，一度落後超過40分，洛夫、T.湯普森及厄文三人都繳出雙十成績，終場騎士以119：99獲勝，賞給籃網5連敗。

開賽雙方陷入纏鬥，但衛冕軍騎士隨即穩住陣腳，詹姆斯（LeBron James）強攻籃下造成犯規，並完成3分打，帶動騎士士氣，打出一波9：0攻勢，擺脫籃網糾纏，次節騎士火力持續加溫，次節以37：25攻勢，在上半場打完取得26分領先。

下半場騎士攻勢依舊凌厲，在禁區予取予求，第3節領先超過40分，也讓籃網無法翻身，終場以20分之差輸球，吞下5連敗。

此役，T.湯普森（Tristan Thompson）攻下16分11籃板、洛夫（Kevin Love）14分15籃板、厄文（Kyrie Irving）13分10助攻，三人都繳出雙十成績，詹姆斯則有19分、6助攻、5籃板的進帳。

林書豪今天貢獻10分6助攻，籃網則以中鋒B.羅培茲（Brook Lopez）的16分3籃板表現最佳，汀維迪（Spencer Dinwiddie）13分次之。

洛夫。（美聯社）

林書豪（右）與詹姆斯（左）。（美聯社）

厄文（左）、B.羅培茲（右）。（USA Today Sports）