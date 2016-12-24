南英OB賽 恰恰來當神秘嘉賓

「恰恰」彭政閔特地出席擔任南英OB賽神秘嘉賓。（記者黃志源攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕第6屆南英OB賽今早隆重登場，今年146名校友出席再創新高，總教練陳献榮特別邀請「恰恰」彭政閔擔任神秘嘉賓，還被其他校友虧說，「恰恰先繳2千元報名費再說啦！」

身為台灣「OB賽始祖」，南英OB賽已邁入第6屆，每屆報名人數都創新高，今年包括郭泓志、胡金龍、林哲瑄、林泓育、陳品捷等校友都齊聚一堂。在開賽之前，彭政閔以神秘嘉賓的身分出席，更引來全場轟動。

彭政閔是美和青棒出身，和南英乍看沒有交集，但他說起和「牛爸」陳献榮的一段小故事，「1995年的IBA青棒賽，我本來沒有在國手名單內，是陳教練提拔我，讓我可以參加。」

只是彭政閔現身後，也讓林泓育等校友虧說要繳2千元報名費，彭政閔笑說，「當然沒有問題啊，陳教練為了台灣棒壇貢獻那麼多，是我們的榜樣。」

彭政閔預訂明年1月3日赴美自主訓練，他目前和中信兄弟的合約還在協商中，「這就交由經紀公司去談，我也不確定是否能在開訓前談好。」中信兄弟預訂1月18日開訓。

「恰恰」彭政閔（右）感念當年南英總教練陳献榮（左）提攜，特地出席擔任神秘嘉賓。（記者黃志源攝）