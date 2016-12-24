NBA》45分鬼神大三元 魏少快追平張伯倫紀錄
2016/12/24 11:28
魏少又繳大三元。（法新社）
〔體育中心／綜合報導〕雷霆魏斯布魯克（Russell Westbrook）今繳出45分11助攻11籃板，本季第14次大三元，率隊以117：112擊敗塞爾提克。
魏少開場前5次出手都沒進，但拿下半場前最後7分，率領雷霆從3分落後變成4分領先。最後一節，魏少單節狂砍18分，率隊打出一波10：0攻勢，幫助球隊在100：104落後情況下變成6分超前，奠定勝基。
魏少此役25投13中，包括5記三分彈，罰球16投14中，狂轟45分，連續3戰至少拿40分，這是他生涯第6場40分大三元，只差1場就能追平史上第2的張伯倫（Wilt Chamberlain），第1是羅伯森（Oscar Robertson）的22場。
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