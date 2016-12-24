郭泓志當總教練 「喬」先發名單喬很久

南英OB賽開打前，總教練郭泓志（左二）安排球員上場時，想了再想，個個OB選手都很優秀，遲遲排不出人選。（記者黃志源攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕南英OB賽今天登場，正在復健的郭泓志不能投，也不能打，負責擔任「壯年組」總教練。不過一開始交先發名單就有點搞笑，正牌的南英教頭陳献榮大喊：「泓志啊，你們那隊怎麼沒有先發投手？」

南英OB賽出席校友眾多，依年齡分為「壯年組」和「青組」，由於郭泓志正在為第7次手術後進行復健，無法上場出賽，因此陳献榮就指派他領軍「壯年組」。

只見「郭總」在討論名單時非常認真，和其他隊友七嘴八舌「喬」名單，討論了十幾分鐘才寫好。只是陳献榮要兩隊繳名單後，卻赫然發現「壯年組」沒有先發投手，又把郭泓志叫過來填先發投手，場面十分搞笑。