NBA》杜蘭特飆32分 勇士驚險擊敗活塞7連勝

柯瑞。（USA Today Sports）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士今前往底特律踢館活塞，但打起來卻不輕鬆，上半場結束還以2分落後，第4節倒數3分鐘，一哥柯瑞連拿5分超前對手，終場勇士以119：113險勝活塞。

上半場打完，勇士以57：59小幅落後活塞，第3節勇士大軍回神，麥基（JaVale McGee）多次把握罰球機會，加上一次精彩扣籃，助隊穩住領先地位，接著柯瑞（Stephen Curry）也在外線得手，讓勇士在第3節打完取得4分領先。

決勝節，活塞一度超車，但無法及時擋下勇士的反撲，讓柯瑞在倒數3分鐘時連拿5分，助隊一舉超前，湯普森（Klay Thompson）再砍下5分補刀，最後勇士以6分之差驚險收下勝利，也拿下7連勝，下一戰將作客克里夫蘭對決死對頭騎士。

此役，杜蘭特（Kevin Durant）砍下32分、8籃板，柯瑞全場砍進5顆三分球，攻下25分8助攻，麥基此役也有15分3籃板的進帳。活塞則以哈里斯（Tobias Harris）貢獻26分7籃板表現最佳，卡德威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）攻下25分2助攻次之。

杜蘭特。（法新社）

麥基。（法新社）