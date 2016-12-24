羽球》高雄耶誕簽名會 戴資穎：很怕沒人來
2016/12/24 11:50
戴資穎幫球迷簽名。（記者卓佳萍攝）
〔記者卓佳萍／高雄報導〕耶誕夜前夕，世界球后戴資穎選在家鄉高雄與「穎迷」見面，贊助商勝利體育今天在高雄體育處大廳舉辦簽名見面會，早上7點就有粉絲在會場外面排隊，只為見到球后一面，戴資穎則透露，本來有點擔心會不會沒人來，後來證明自己多想了。
勝利現場發放250份號碼牌與免費海報，搶頭香的第一位粉絲施小姐，早上就來排隊，她很期待看見心中的偶像，從小戴16歲就開始支持她。
看見百名粉絲到場，戴資穎表示，很開心看到大家，平時很少時間能跟粉絲面對面互動，希望未來也能辦在台北。
勝利體育總經理陳庶榮表示，公司都以配合小戴時間為主，他們知道台北也有很多球迷，也許明年再規劃北部簽名會，以小戴行程為主。
今天就是耶誕夜，戴資穎表示，平常沒有在過節，很開心能跟粉絲一起過耶誕節。
勝利體育總經理陳庶榮（左）頒給戴資穎大紅包。（記者卓佳萍攝）
戴資穎在耶誕夜前夕舉辦簽名見面會。（記者卓佳萍攝）
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