NBA》杜蘭特快攻太霸氣 柯瑞場邊這樣慶祝（影音）
2016/12/24 12:16
〔體育中心／綜合報導〕勇士今天以119：113擊敗活塞，其中杜蘭特攻下全場最高的32分，他在第2節的一次霸氣快攻，讓隊友柯瑞也搞笑的模仿起他的動作，賣萌的模樣也被外媒剪輯成影片紀錄下來。
杜蘭特（Kevin Durant）今天攻下32分、8籃板，表現亮眼，勇士也擊敗活塞拿下7連勝，其中杜蘭特在第2節一次霸氣的快攻上籃，讓場邊隊友士氣大振，「萌神」柯瑞（Stephen Curry）也興奮的在場邊手舞足蹈，模仿起他的歐洲步，搞笑的模樣也被剪輯成影片。
柯瑞。（法新社）
相關新聞
- NBA》杜蘭特飆32分 勇士驚險擊敗活塞7連勝
- NBA》天兵麥基又一力作 這次連聯盟總裁都認錯？
- 《NBA 》勇士走 騎士來 籃網傷兵累斃了
- NBA》勇士明天戰籃網 可望追平這項驚人紀錄
- 主場勇士難防 爵士難堪至極
推薦新聞
-
NBA》勇士這戰術讓格林輕鬆得分 活塞教頭氣炸了（影音）2016/12/24 22:09
-
SBL Live》璞園3連勝 雙位數分差輕取金酒2016/12/24 21:40
-
網球》出院返家休養 柯娃：能動左手指已是最棒耶誕禮物2016/12/24 19:38
-
SBL Live》周伯勳17分、B.戴維斯16分 台啤擊退台銀2016/12/24 19:10
-
台日棒球交流 高苑工商11比5逆轉勝2016/12/24 18:29