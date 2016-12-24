NBA》杜蘭特快攻太霸氣 柯瑞場邊這樣慶祝（影音）

〔體育中心／綜合報導〕勇士今天以119：113擊敗活塞，其中杜蘭特攻下全場最高的32分，他在第2節的一次霸氣快攻，讓隊友柯瑞也搞笑的模仿起他的動作，賣萌的模樣也被外媒剪輯成影片紀錄下來。

杜蘭特（Kevin Durant）今天攻下32分、8籃板，表現亮眼，勇士也擊敗活塞拿下7連勝，其中杜蘭特在第2節一次霸氣的快攻上籃，讓場邊隊友士氣大振，「萌神」柯瑞（Stephen Curry）也興奮的在場邊手舞足蹈，模仿起他的歐洲步，搞笑的模樣也被剪輯成影片。

柯瑞。（法新社）