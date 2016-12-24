羽球》防世界球后重蹈覆轍 戴爸：東京奧運前閉關
2016/12/24 12:12
世界球后戴資穎（左）與球迷合影留念。（記者洪定宏攝）
〔記者洪定宏／高雄報導〕世界球后戴資穎今天上午舉辦簽名見面會，球迷一大早就到高市體育處門口排隊，讓戴爸戴楠凱很感動，承諾未來4年首要目標就是陪伴女兒攻進2020年東京奧運。但戴楠凱強調，為避免戴資穎重蹈覆轍，決定奧運前3個月閉關，不參加任何比賽。
戴楠凱指出，國際羽總在奧運當年的4月底、5月初，公布各國有資格參賽的選手名單，許多頂尖好手立刻閉關3個月，進行規律訓練，將最佳狀態調整到8月的奧運比賽。
回顧戴資穎的成績，雖然屢奪超級系列賽冠軍，這次更竄升為世界球后，但2012及2016奧運2次未能奪牌，令球迷扼腕。
戴楠凱表示，2012倫敦奧運是第一次參加，很多不懂之處，2016里約奧運前發現，許多頂尖好手得知已獲得奧運賽權，隨即放棄超級系列賽，探詢才知，他們閉關練習，避免舟車勞頓，影響奧運比賽成績。
因此，戴楠凱決定比照辦理，但前提是明年起必須打好每場積分賽，爭取2020東京奧運參賽權，為台灣爭取最高榮耀。
球迷施慧罄是戴資穎臉書的粉絲，從小戴16歲開始關注到現在，也受到小戴影響，喜歡打羽毛球，今天上午7點半就到場排球，她很高興能跟世界球后合影留念。
世界球后戴資穎簽名見面會，獲球迷熱情支持。（記者洪定宏攝）
球迷在高市體育處門口大排長龍。（記者洪定宏攝）
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