中職》關於新合約 郭泓志：還沒有談到
2016/12/24 12:34
郭泓志（左）在2人3腳比賽上場。（記者黃志源攝）
〔記者倪婉君／台南報導〕「不死鳥」郭泓志今出席南英OB賽，雖然未能出賽，但他除了擔任總教練，還參加「兩人三腳」遊戲，相當投入。只是對於媒體關心他的新合約，郭泓志則說，「還沒有談到那個階段。」
郭泓志和獅隊的3年合約到期後未獲續約，他希望明年仍能有舞台可以投球，昨天也進牛棚練球，「投球一直沒有問題，因為之前動的是右肩，並不會造成影響。」
雖然動過7次手術，郭泓志一直沒有放棄，他預訂明年1月赴美國費雪中心訓練，至於新球隊的合約，就交由經紀公司處理。
南英OB賽開打前，總教練郭泓志（左二）安排球員上場時，想了再想，個個OB選手都很優秀，遲遲排不出人選。（記者黃志源攝）
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