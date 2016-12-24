中職》遭兄弟解約後換跑道 林明憲將到大學任教

林明憲今天出席南英OB賽。（記者黃志源攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕在兄弟待了17年，林明憲在上月底遭到解約，今天出席母校南英OB賽，他仍精神奕奕，表示可能將到嘉義大同技術學院任教，「要嘗試不一樣的大學生活。」

兄弟昨天宣布明年將由隊史首位美籍教頭領軍，林明憲也關心老東家的改變，「可能現在球隊想走美式風格，我們之前是比較偏日式，但我想改變也是好事吧。」林明憲從1999年加盟兄弟象，2009年轉任教練，直到上月底獲不續約。

39歲的林明憲是南英重組棒球隊後第一任隊長，他今天返校，也受到其他校友關心，頻頻詢問他的近況。林明憲則說，原本有考慮到台北業餘成棒隊，但後來還是選擇先到大學任教，體驗一下不同的學校生活。

在「失業」之後，林明憲說南英教頭陳献榮也有幫忙找工作，他很感謝陳教練，看到南英OB賽一年比一年盛大，他也與有榮焉。