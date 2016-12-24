NBA》狂！公牛中鋒出肘 一次撂倒兩個人（影音）

〔體育中心／綜合報導〕黃蜂今天在主場迎戰公牛，終場以103：91拿下3連勝，但在第4節時發生一段小插曲，公牛中鋒羅培茲（Robin Lopez）防守時用手肘一口氣撂倒黃蜂兩名球員，也引爆衝突。

羅培茲在第4節防守時，用手肘擊中黃蜂球員威廉斯（Marvin Williams）、澤勒（Cody Zeller）的頸部，也一次撂倒兩人，一度引發衝突，事後羅培茲也被驅逐出場。

羅培茲（左）、澤勒（右）兩人爆發衝突。（美聯社）

羅培茲（右）、澤勒（左）兩人爆發衝突。（USA Today Sports）