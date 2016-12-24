郭泰源為台日青棒賽開球 期待比賽擴大舉辦

郭泰源今天為台日青棒交流賽開球。（記者廖耀東攝）

〔記者吳清正／台中報導〕世界棒球經典賽台灣隊總教練郭泰源應邀為今天開打的馬自達台日青棒菁英對抗賽開球，郭泰源表示，這對年輕球員是很好的比賽機會，希望不但持續舉辦，而且規模更擴大。

郭泰源搭乘馬自達跑車從右外野帥氣進場，開球也帥氣地投進好球帶，獲得現場球迷熱烈掌聲。

郭泰源表示，這樣的國際交流比賽，對於高中球員的視野、比賽經驗和技術提升，都有很大的幫助，是非常好的比賽，希望從目前的四隊參賽再擴大舉辦，讓更多年輕球員有機會參與。

郭泰源今天為台日青棒交流賽開球，並搭著紅色跑出場。（記者廖耀東攝）