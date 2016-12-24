棒球》陳冠宇今補請婚禮 比投球緊張

旅日球星陳冠宇24日在台北補辦婚宴，宴請親朋好友並接受祝福。（記者方賓照攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕旅日投手陳冠宇，今天和登記結婚1年的妻子許智婷在台北W飯店補請婚禮，婚禮前，陳冠宇苦笑說緊張到胃痛、比上場投球緊張，球界好友、教練等人也一齊見證夫妻倆新婚。

陳冠宇今年1月就和妻子登記結婚，但適逢開季前，為準備球季，直到年底才找到時間補請婚禮。陳冠宇說，前一晚上他竟睡不著，彩排時還緊張到走錯，無非就是期望婚禮順利圓滿。

不少球界好友都前來祝福，可惜羅德隊友大多前一天就參加大嶺祐太的婚禮，無法趕來台灣共襄盛舉。

旅日球星陳冠宇24日在台北補辦婚宴，宴請親朋好友並接受祝福。（記者方賓照攝）

旅日球星陳冠宇24日在台北補辦婚宴，宴請親朋好友並接受祝福。（記者方賓照攝）

旅日球星陳冠宇24日在台北補辦婚宴，球星王柏融出席道賀。（記者方賓照攝）

旅日球星陳冠宇24日在台北補辦婚宴，球星吳念庭出席道賀。（記者方賓照攝）

旅日球星陳冠宇24日在台北補辦婚宴，球星高志綱出席道賀。（記者方賓照攝）

旅日球星陳冠宇24日在台北補辦婚宴，宴請親朋好友並接受祝福。（記者方賓照攝）

旅日球星陳冠宇24日在台北補辦婚宴，宴請親朋好友並接受祝福。（記者方賓照攝）