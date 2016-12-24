非做不可》兩位教育部次長也來了！ 改革協會連署破2萬人參與

〔體育中心／綜合報導〕國民體育法本月下旬將在立院審議，「挽救台灣體育，就從改革協會開始」的網路連署活動提出6大訴求，盼政府不可漠視協會改革議題，21日晚間9點啟動後，1天內就有近2萬人，目前人數持續增加，有望達成3萬目標。體育署上級單位教育部的政務次長蔡清華、陳良基前後都加入連署，證明他們也認同此次連署，未來推動國體法修法，應能更加順利。

「單項協會要當選手後盾，絕對不能變成選手負擔。」蔡英文總統在8月29日接見里約奧運代表團時講的這席話，至今言猶在耳，但實際上運動協會結構封閉不對外開放，運作不透明，根本不理會外界的期待。

球迷決定在網路上發起連署，最主要的導火線是於11月「光頭神舉」黃培閎決定退出國家隊後，31歲的張祐銓與「球迷的怒火」臉書活動發起人呂季鴻、王寶惠、簡育柔、力晶科技副理王宏祺與專欄作家范綱皓，便決定共同發起連署，要打破僵化體制。

昨日下午蔡清華次長確定參與連署，曾擔任排球紀錄片「夢想的角落」推薦人的陳良基次長也以行動表示支持，主要發起人張祐銓表示，「很謝謝兩位前輩能認同我們的想法，代表我們朝正確的方向前進，相信未來在開放協會等議題與國體法修法上也能順利進行。」

如今連署人數已突破2萬大關，距離起出所設定的3萬已不遠，張祐銓仍希望人數能越多越好，代表大家都能認同我們的想法，並推動協會改革。

連署網站。（取自網路）

●連署活動6大訴求

1.要求全面開放單項協會，取消所有會員入會及被選舉資格限制。

2.刪除由主管機關（體育署）訂定團體會員（各地方委員會）最低比例之條文。

3.支持法案通過半年內各單項協會應全面改選。

4.支持各單項體育協會財務全面公開透明。

5.支持單項協會設立社會公正人士組成的第三方監督團體。

6.支持訂定選手理事參與協會決策、運作之條文。

（網址 http://www.jumpto.tw）