棒球》OB賽前先嗆聲 陳冠宇「秘密武器」對決王柏融
2016/12/24 16:16
旅日球星陳冠宇24日在台北補辦婚宴，球星王柏融出席道賀。（記者方賓照攝）
〔記者林宥辰／台北報導〕旅日羅德隊投手陳冠宇今天補辦婚宴，一襲帥氣西裝亮相，不少昔日穀保青棒戰友來祝福他。穀保明天就要舉辦OB賽，陳冠宇預計先發對決擔任開路先鋒的王柏融，對決前一天陳冠宇透露，將拿出「秘密武器」。
陳冠宇今天補辦婚禮、明天參加OB賽，他笑稱不累，且已想好要對決王柏融的秘密武器，預計蹲捕的學長陳家駒、守一壘的前輩兼OB會長高志綱則開玩笑要王柏融小心觸身球。
王柏融則說，最近自主訓練多半只練體能，「OB賽就任人宰割了。」不過他也開玩笑，要陳冠宇小心他偷點。
旅日球星陳冠宇24日在台北補辦婚宴，宴請親朋好友並接受祝福。（記者方賓照攝）
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