棒球》高志綱捐運動襪 給花蓮縣三民國中棒球隊
2016/12/24 16:39
高志綱（左）捐運動襪給花蓮縣三民國中棒球隊。（記者徐正揚攝）
〔記者徐正揚／台北報導〕統一獅捕手高志綱今天早上前往新生棒球場，代表廠商捐贈運動襪給花蓮縣三民國中棒球隊，他表示，因為有些裝備消耗很快，學校礙於經費有限無法添購，自己剛好有接代言，就試著做點回饋。
會找上三民國中，純粹是因緣際會，高志綱指出，前統一隊友張志強剛好是三民總教練，有次碰面聊到學校的狀況，促使他把想法變成行動，「因為只是個小東西，就先從很熟的朋友開始做，至少是一份心意，希望有能力做更多。」他說。
穀保家商棒球隊明天將舉行第1屆OB賽，擔任穀保OB會長的高志綱歡迎大家來重新棒球場共襄盛舉，「高苑、南英的OB都辦得不錯，我們穀保畢業的也不少，今年剛好是球隊創辦20週年，大家都覺得應該辦第1屆OB賽，要謝謝很多人的幫忙。」他說。
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