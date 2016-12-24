韓職》「日本殺手」老將奉重根 與LG雙子續約2年
2016/12/24 16:42
奉重根。（資料照，路透）
〔體育中心／綜合報導〕擁有「日本殺手」之稱的韓職老將奉重根，他近期與LG雙子隊再續簽2年合約總值為15億韓圜（約新台幣4329萬元），繼續再韓職場上打拚。
奉重根有大聯盟經歷，曾在2002年至2004年之間分別待過勇士隊、以及紅人隊。他也擁有豐富的國家隊經驗，曾參加過第一屆、第二屆世界棒球經典賽，以及北京奧運、廣州亞運、仁川亞運，其中09年經典賽奉重根先發3場，都是出戰日本，戰績2勝0敗，包括一場完封，防禦率只有0.51，因而被日本媒體封為「日本殺手」。
《韓聯社》報導，現年36歲的奉重根近期與老東家LG雙子完成續約，2年合約總值為15億韓圜。奉重根在2012到2014擔任球隊終結者，不過近兩年表現欠佳，今年更是先發、後援兩頭跑，本季出賽19場，僅繳出1勝、2中繼，防禦率2.45的成績。
奉重根。（資料照，路透）
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