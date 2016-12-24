SBL Live》周伯勳17分、B.戴維斯16分 台啤擊退台銀
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球隊
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第一節
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第二節
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第三節
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第四節
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總分
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台啤
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25
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21
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17
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19
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82
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台銀
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15
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22
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13
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19
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69
第四節
台啤這節靠李愷諺、于煥亞連續上籃得分，迫使台銀喊出暫停。台啤接著又連拿4分，打出8：0的攻勢，而台銀靠劉韋辰的三分球，稍稍止住對方攻勢。之後兩邊互有來往，台銀靠李維哲切入上籃得分、劉韋辰飆進三分球，雙方分差剩下11分差。
台銀靠余純安的三分球，一度追至剩8分差距，不過後繼無力，台啤于煥亞投籃得分、周伯勳兩罰全進，台啤再次拉開分差。終場台啤以82：69擊敗台銀，台啤本季對戰台銀取得三連勝。
台啤以周伯勳17分，于煥亞15分、7籃板，B.戴維斯16分、10籃板、7助攻；台銀以李維哲17分最高，奈維爾13分、12籃板，劉韋辰12分。
第三節
台啤這節靠著周伯勳連拿5分，B.戴維斯上籃得分，台啤打出9：3的攻勢，領先台銀15分。台銀這節陷入得分荒，命中率欠佳，4分多分鐘內只拿到3分。台啤這節命中率高，前6投全進，而台銀靠李維哲、成力煥連拿4分，讓台啤喊出暫停，台銀仍以落後14分。三節打完，台啤以63：50領先。
第二節
這節雙方互有來往，台銀奈維爾、李維哲跳出，打出9：5的攻勢，而台啤則靠B.戴維斯拿5分，目前台銀仍以24：32落後。之後台啤靠周伯勳單節拿6分，之後台啤靠B.戴維斯傳出助攻，屢幫助隊友得分，再把兩隊分差拉開至10分差。台銀靠著張博勝的上籃得分，半場打完台銀以37：46落後。
第一節
台啤開節靠著B.戴維斯連拿5分，加上張羽霖投進3分球，打出一波8比2的攻勢，加上台銀手感欠佳，不過台銀靠成力煥連拿4分，目前台銀以10：13暫落後。之後雙方互有攻勢，李維哲投進三分球、張博勝拋投得分，台銀追至3分差，不過台啤隨即打出一波7：0的攻勢，首節打完台啤以25：15領先。
賽前
今晚5點的SBL比賽由台啤出戰台銀，兩隊前兩次對決都由台啤獲勝，這場是兩隊第三次對決。今天是台銀耶誕主題日，球員將以耶誕打扮出場，中場遊戲也將加入耶誕元素。
雙方先發球員：
台啤先發球員：李慨諺、于煥亞、張羽霖、周伯勳、B.戴維斯
台銀先發球員：李維哲、成力煥、劉韋辰、范士恩、奈維爾
台啤戴維斯上籃得分。（記者林正堃攝）
台啤于煥亞上籃。（記者林正堃攝）
台銀張博勝上籃得分。（記者林正堃攝）
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