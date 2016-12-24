台日青棒賽》來台打過U12世界盃 福元悠真想念小籠包

日本奈良首棒福元悠真。（記者廖耀東攝）

〔記者吳清正／台中報導〕奈良明星隊福元悠真今天演出單場3安打的猛打賞，他5年前曾來台打過U12世界盃少棒賽，對台灣的小籠包念念不忘，希望這次還能再吃到。

福元今年球季的打擊率超過4成，高中生涯也打出過18支全壘打，他表示，因為很久沒有比賽，今天打擊手感普普通通，希望接下來的比賽會越打越好。

福元對台灣印象很好，他說，台灣的環境和日本相似，台灣人都很親切，會講日語的也很多，讓他感覺很自在，這一次來台灣，他有向隊友們介紹台灣的小籠包非常好吃，希望還能再吃到。