台日青棒賽》幫學弟加油還抽到機票 葉文淇笑說要天天來
2016/12/24 18:02
Lamigo桃猿葉文淇到台中為平鎮高中學弟加油，抽到大阪來回機票大獎。（記者吳清正攝）
〔記者吳清正／台中報導〕Lamigo桃猿投手葉文淇今天到台中為參加馬自達台日高中棒球對抗賽的平鎮高中學弟加油，意外抽到最大獎、價值1萬5000多元的大阪來回機票，葉文淇笑說，之後要天天來。
馬自達台日青棒賽每場比賽都會抽出機票等獎品，葉文淇說，聽到自己抽到機票時，想說怎麼可能，一定是認識的大會工作人員拿他尋開心，沒想到是真的，之後要天天來抽機票。
葉文淇對明年球季也充滿期待，他表示，今年季初有點衝得太快了，導致節奏有點亂掉，體能也有些後繼無力，針對今年的問題，目前調整的狀況非常好，明年一定要投出成績。
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