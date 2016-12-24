SBL Live》璞園3連勝 雙位數分差輕取金酒

第1節 第2節 第3節 第4節 總分 璞園 22 18 18 24 82 金酒 21 19 19 12 71

第四節

李秉鴻連續2顆3分球，金酒暫時領先。

吳岱豪籃下進攻得分，璞園3分領先。不久，施晉堯投出1顆3分球，使璞園從落後到超前，逼迫金酒喊出暫停。

過去2分18秒，璞園打出一波9比0攻勢。

吳岱豪傳球給戴維斯，戴維斯灌籃得分並賺得1罰，璞園首度拉出雙位數領先。

倒數2分鐘，金酒嘗試進攻皆未果，差距來到14分差。

倒數36秒，金酒投出一記3分球，仍無法挽回拉開的雙位數分差，終場以82比71，璞園獲勝。

今日璞園3人得分上雙，戴維斯繳出24分、16籃板，施晉堯15分、4籃板，林金榜12分、4籃板成績。

而金酒菲爾普斯雖繳出全場最高28分、10籃板、8助攻，最終仍以11分差敗給璞園。

第三節

半場結束，陳冠全外圍開砲，替球隊拉出優勢。

璞園落後3分，戴維斯進攻犯規，金酒嘗試進攻，但失誤過多，場邊喊出暫停。

暫停過後，雙方互有來往，林耀宗打板得分，比分來到2分差。

璞園李啟瑋出手戴維斯籃下補進，林耀宗籃下2度嘗試投籃未果，要得罰球，2投2中。林金榜籃下拋投得2分，替璞園再度追回比分。

菲爾普斯籃下進攻未果，但要得罰球機會2罰中1，比分來到59比58，金酒暫時領先。

目前菲爾普斯27分進帳，單節攻下12分。

第二節

開賽2分鐘，2隊投籃命中率偏低，簡偉儒中距離跳投得2分，比分來到24比23，金酒落後1分。

比賽進行5分鐘，兩隊互有來往，分數來到33比30，璞園領先。

黃家明嘗試得分，要得犯規，2投中1，簡偉儒單節6分進帳，比分來到36比36，再度平手。

璞園嘗試得分，簡偉儒禁區下2度搶球，拋投給隊友得分，金酒暫時領先。

倒數1分鐘，金酒2度進攻未果，半場結束，2隊再度平手。

目前簡偉儒繳出10分、2籃板、2助攻成績。

第一節

金酒開賽2分鐘內打出5比0攻勢，隨後璞園也不惶多讓，一連拿下6分。分數來到6比5。

雙方一陣你來我往，璞園吳岱豪籃下卡位投進，比分來到8比9。

戴維斯籃下禁區得分，並賺得罰球機會，比分來到13比13，雙方平手。

璞園轉換快攻，得到罰球機會，李啟緯2罰中1，分數來到14比15，落後1分。

倒數1分鐘，兩隊目前失誤多達10次，戴維斯在禁區下扣籃得分，雙方再度平手。

最後一波進攻，金酒再度傳球失誤，首節結束。

璞園與金酒分數來到22比21，1分差。

李啟瑋快攻上籃。（記者林正坤攝）

戴維斯扣籃得分。（記者林正坤攝）

菲爾普斯。（記者林正坤攝）

簡偉儒拋投得分。（記者林正坤攝）