SBL Live》璞園3連勝 雙位數分差輕取金酒
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第1節
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第2節
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第3節
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第4節
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總分
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璞園
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22
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18
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18
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24
|82
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金酒
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21
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19
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19
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12
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71
第四節
李秉鴻連續2顆3分球，金酒暫時領先。
吳岱豪籃下進攻得分，璞園3分領先。不久，施晉堯投出1顆3分球，使璞園從落後到超前，逼迫金酒喊出暫停。
過去2分18秒，璞園打出一波9比0攻勢。
吳岱豪傳球給戴維斯，戴維斯灌籃得分並賺得1罰，璞園首度拉出雙位數領先。
倒數2分鐘，金酒嘗試進攻皆未果，差距來到14分差。
倒數36秒，金酒投出一記3分球，仍無法挽回拉開的雙位數分差，終場以82比71，璞園獲勝。
今日璞園3人得分上雙，戴維斯繳出24分、16籃板，施晉堯15分、4籃板，林金榜12分、4籃板成績。
而金酒菲爾普斯雖繳出全場最高28分、10籃板、8助攻，最終仍以11分差敗給璞園。
第三節
半場結束，陳冠全外圍開砲，替球隊拉出優勢。
璞園落後3分，戴維斯進攻犯規，金酒嘗試進攻，但失誤過多，場邊喊出暫停。
暫停過後，雙方互有來往，林耀宗打板得分，比分來到2分差。
璞園李啟瑋出手戴維斯籃下補進，林耀宗籃下2度嘗試投籃未果，要得罰球，2投2中。林金榜籃下拋投得2分，替璞園再度追回比分。
菲爾普斯籃下進攻未果，但要得罰球機會2罰中1，比分來到59比58，金酒暫時領先。
目前菲爾普斯27分進帳，單節攻下12分。
第二節
開賽2分鐘，2隊投籃命中率偏低，簡偉儒中距離跳投得2分，比分來到24比23，金酒落後1分。
比賽進行5分鐘，兩隊互有來往，分數來到33比30，璞園領先。
黃家明嘗試得分，要得犯規，2投中1，簡偉儒單節6分進帳，比分來到36比36，再度平手。
璞園嘗試得分，簡偉儒禁區下2度搶球，拋投給隊友得分，金酒暫時領先。
倒數1分鐘，金酒2度進攻未果，半場結束，2隊再度平手。
目前簡偉儒繳出10分、2籃板、2助攻成績。
第一節
金酒開賽2分鐘內打出5比0攻勢，隨後璞園也不惶多讓，一連拿下6分。分數來到6比5。
雙方一陣你來我往，璞園吳岱豪籃下卡位投進，比分來到8比9。
戴維斯籃下禁區得分，並賺得罰球機會，比分來到13比13，雙方平手。
璞園轉換快攻，得到罰球機會，李啟緯2罰中1，分數來到14比15，落後1分。
倒數1分鐘，兩隊目前失誤多達10次，戴維斯在禁區下扣籃得分，雙方再度平手。
最後一波進攻，金酒再度傳球失誤，首節結束。
璞園與金酒分數來到22比21，1分差。
李啟瑋快攻上籃。（記者林正坤攝）
戴維斯扣籃得分。（記者林正坤攝）
菲爾普斯。（記者林正坤攝）
簡偉儒拋投得分。（記者林正坤攝）
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