NBA》小貝搶球好兇悍 對灰熊後衛使出「鎖喉功」（影音）
2016/12/24 18:38
〔體育中心／綜合報導〕火箭今面對灰熊隊，終場以109：115輸球。比賽中卻發生插曲，灰熊後衛康利（Mike Conley）倒在地上搶球時，竟遭火箭後衛貝佛利（Patrick Beverley）「鎖喉」，險些發生火爆場景。
這場比賽第四節最後1分多鐘，火箭前鋒安德森（Ryan Anderson）在三分線投了麵包球，康利與貝佛利爭球，兩人皆倒地，康利搶到球後，貝佛利為了要搶球時，右手卻勾住康利的脖子，讓旁邊的灰熊板凳差點衝出來。兩人最後互相擁抱一下，貝佛利還拍拍康利的背。
不過，貝佛利這動作也領到技術犯規，讓康利獲得罰球。
貝佛利這場比賽拿下13分、6助攻，康利則拿到24分、5助攻。
貝佛利與康利爭球。（美聯社）
貝佛利（右）、康利（左）。（美聯社）
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