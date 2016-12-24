網球》出院返家休養 柯娃：能動左手指已是最棒耶誕禮物

柯薇妥娃。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕2度拿下溫布頓女子單打冠軍頭銜的柯薇妥娃（Petra Kvitova）日前遭闖入家中的歹徒割傷左手，經手術治療後順利出院，今在布拉格召開記者會，除了感謝外界關心，也強調將會積極復健重返賽場，柯薇妥娃：「能動左手指，已是最棒耶誕禮物。」

經主治醫生評估後，預計將花費半年時間才能重返賽場，但柯薇妥娃仍展現強烈企圖心，表示「我每天都覺得恢復狀況越來越好，不管要花費多久的時間才能出賽，我都會盡最大的努力去達成。」

柯薇妥娃也說道：「手術過後，已經可以使用左手指，是我最棒的耶誕禮物。」雖目前歹徒仍逍遙法外，但柯維妥娃認為「我不會再回想或談論那件事，我現在只需要更積極的前進。」

柯薇妥娃曾拿下2011年及2014年2屆溫布頓網球錦標賽女子單打冠軍，也曾在2011年登上球后寶座，目前世界排名為第11位。

柯薇妥娃曾2度拿下溫布頓女單冠軍。（資料照，歐新社）