SBL》周伯勳強勢飆分 助台啤耶誕大戰擊敗台銀

台啤周伯勳與台銀李維哲爭球（記者林正方方土攝）。（記者林正堃攝）

〔記者廖聿偉／新北報導〕「紅配綠」台銀和台啤今日於耶誕大戰交手，台啤前鋒周伯勳以高達86%的命中率轟下全場最高的17分，洋將B.戴維斯也貢獻16分、8籃板和7助攻，聯手助台啤82：69擊敗台銀。

台啤開賽就打出8：2的攻勢取得領先，並將分數逐漸擴大，一度領先超過20分。台銀「跑車」李維哲攻下17分、5助攻，但洋將奈維爾表現不佳，僅挹注13分，台銀末節反撲未果，吞下二連敗。

舉辦主題日的台銀，贈送每位進場的球迷一件球衣和聖誕帽，陣中球星也於球賽結束後舉辦簽名會，打造溫馨的耶誕氣氛，這也是SBL繼富邦勇士後，第二個主題日。

台銀舉辦耶誕主題日活動，球員帶著小朋友一起進場。（記者林正堃攝）

台啤于煥亞上籃。（記者林正堃攝）

台啤李愷諺。（記者林正堃攝）