日職》巨人本季最多勝投手 明年要拚澤村賞
2016/12/24 20:18
11月初的日本武士強化試合，田口麗斗也披上日本隊戰袍，對荷蘭隊投球。（資料照，歐新社）
〔體育中心／綜合報導〕讀賣巨人隊左投田口麗斗進入職棒第三年，就繳出10勝成績，是巨人今年隊上的勝投王。他今天發下豪語表示，明年球季要拿到澤村賞。
現年21歲的田口麗斗本季繳出10勝10敗，防禦率2.72，被打擊率為2成48，是今年巨人隊上最多勝的投手，他今年曾飆出152公里的速球。
《Sanspo》報導，田口麗斗今到他的母校廣島新庄高等學校參加活動，他表示，明年球季希望能拿到澤村賞，期盼能達到「15勝、防禦率2.5以下」的目標。
巨人上次拿到澤村賞的投手，已是現為美職芝加哥小熊隊的上原浩治，他曾在1999年、2002年兩度拿到澤村賞。
田口麗斗。（圖片取自讀賣巨人隊的臉書）
相關新聞
- 日職》日本球迷高度關注 盼陽岱鋼打出3成、30轟
- 日職》正式當巨人 高橋監督為陽岱鋼披上2號戰袍
- 日職》FA實施24年至今 巨人獲得球員最多、廣島最少
- 日職》164公里火球男 巨人以1年3695萬正式簽下（影音）
- 日職》陽岱鋼加盟巨人 同到巨人的火腿時期隊友很期待
推薦新聞
-
NBA》厄文一手運球晃人加拉竿 讓書豪成背景（影音）2016/12/24 23:19
-
NBA》勇士這戰術讓格林輕鬆得分 活塞教頭氣炸了（影音）2016/12/24 22:09
-
日職》巨人本季最多勝投手 明年要拚澤村賞2016/12/24 20:18
-
NBA》小貝搶球好兇悍 對灰熊後衛使出「鎖喉功」（影音）2016/12/24 18:38
-
台日棒球交流 高苑工商11比5逆轉勝2016/12/24 18:29