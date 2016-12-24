日職》巨人本季最多勝投手 明年要拚澤村賞

11月初的日本武士強化試合，田口麗斗也披上日本隊戰袍，對荷蘭隊投球。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕讀賣巨人隊左投田口麗斗進入職棒第三年，就繳出10勝成績，是巨人今年隊上的勝投王。他今天發下豪語表示，明年球季要拿到澤村賞。

現年21歲的田口麗斗本季繳出10勝10敗，防禦率2.72，被打擊率為2成48，是今年巨人隊上最多勝的投手，他今年曾飆出152公里的速球。

《Sanspo》報導，田口麗斗今到他的母校廣島新庄高等學校參加活動，他表示，明年球季希望能拿到澤村賞，期盼能達到「15勝、防禦率2.5以下」的目標。

巨人上次拿到澤村賞的投手，已是現為美職芝加哥小熊隊的上原浩治，他曾在1999年、2002年兩度拿到澤村賞。

田口麗斗。（圖片取自讀賣巨人隊的臉書）