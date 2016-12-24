NBA》揪感心！NBA將提供退役球員醫療補助

〔體育中心／綜合報導〕NBA新版勞資協議協議拍板定案，將在2017年1月1日生效，其中將增訂一項新的健康保險計畫，將提供NBA退役球員醫療保險補助，為運動員提供保障，NBA也將曾成為首個提供退役球員醫療保險的職業運動聯盟。

NBA球員工會與聯盟方面達成協議，新版勞資協議將正式上路，其中將新增一項健康保險計畫，為退役球員提供醫療保險補助，先前，聯盟僅提供津貼，球員仍必須自行負擔保險費用。

2015年NBA傳奇球星道金斯（Darryl Dawkins）與馬龍（Moses Malone）皆因心臟疾病逝世，曾效力騎士的現任NBA退休球員工會副主席的戴維斯（Dwight Davis）表示「一些退役球員的逝世本來是可以避免的，由於這些球員沒有保險，才因此讓悲劇發生。」

戴維斯更表示，「在新的計畫中，將他們享有醫療保險計畫，避免他們年老時，無法負擔額外昂貴的醫療服務。」尼克球星安東尼（Carmelo Anthony）也說：「我明白那計畫有多重要，我們需要給予退役運動員很多回饋。」

馬龍。（資料照，美聯社）

安東尼。（資料照，美聯社）