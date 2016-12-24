NBA》籃網失誤連連 林書豪：我要將球護好

林書豪今天出現5次失誤。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕籃網隊今在客場以99：119慘敗給騎士隊，籃網隊全場發生多達19次的失誤。台裔球星林書豪賽後表示，他應該要把球保護更好。

這場比賽呈現一面倒，騎士隊一度領先籃網隊41分。林書豪全場繳出10分、6助攻，但也發生5次失誤，是全隊最多，籃網中鋒B.羅培茲（Brook Lopez）也有3次失誤。

《Newsday》報導，籃網總教練亞特金森（Kenny Atkinson）表示，球隊失誤助長對手的進攻，指球隊執行進攻需找到更好的方式。B.羅培茲也說，「他們（騎士）比我們更積極，我們顯得有點膽怯。」

林書豪則表示，「我們必須把問題弄清楚，我和吉爾派翠克（Sean Kilpatrick）、B.羅培茲都應該要將球保護好，這是一個問題。」

林書豪今天出現5次失誤。（USA Today Sports）