SBL》就是打不贏！ 璞園締造鬼神的23連勝

璞園戴維斯上籃得分。（記者林正堃攝）

〔記者廖聿偉／新北報導〕璞園今於耶誕夜碰上戰績墊底的金酒，「新台灣人」戴維斯攻下全隊最高的24分，外加13籃板，末節獨得11分，包括一次灌籃振奮球隊士氣，助璞園82：71痛宰金酒，取得對戰23連勝。

璞園至第九季起就把金酒當「嘴邊肉」，至今已締造23連勝，是現今SBL對戰最長的連勝紀錄。昨晚雖陷入苦戰，前三節僅取得1分領先，但末節璞園打出24：12的攻勢，將連勝障礙向上提升。

璞園施晉堯突破包夾上籃。（記者林正堃攝）

金酒菲爾普斯籃下強攻。（記者林正堃攝）

璞園林金榜勾射得分。（記者林正堃攝）