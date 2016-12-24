NBA》「鐵面人」再會！活塞將退休漢米爾頓32號球衣

漢米爾頓。（資料照，路透社）

〔體育中心／綜合報導〕底特律活塞今正式宣布將在台灣時間2017年2月27日主場對戰塞爾提克比賽中場，舉行「鐵面人」漢米爾頓（Richard Hamilton）32號球衣退休式，以感謝漢米爾頓9年來的貢獻，其中漢米爾頓更在2004年率隊摘下隊史第3座總冠軍。

2004年漢米爾頓與B.華勒斯（Ben Wallace）、畢拉普斯（Chauncey Billups）、華勒斯（Rasheed Wallace）、普林斯（Tayshaun Prince）組成的『活塞五虎』於總冠軍賽擊敗當時擁有豪華陣容的湖人，拿下隊史第3座總冠軍，他們展現強悍的防守能力與兇猛的打球風格，更成為球迷心中一段不可抹去的深刻回憶。

其中畢拉普斯與B.華勒斯的球衣皆已高掛奧本山宮殿球場，今活塞也正式宣布將在明年例行賽正式退休漢米爾頓的32號球衣。

漢米爾頓從2003年被交易至活塞，一直效力至2011年才轉隊至公牛，2013年遭公牛買斷合約，就沒有再出賽過，2015年初宣布高掛球鞋，被譽為最強中距離射手之一的他，9年活塞生涯，平均得到18.4分3.8助攻及3.4籃板。

活塞五虎。（取自網路）